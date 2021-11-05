Актриса утверждает, что несколько раз отказывала продюсеру в сексе.

Мексиканская актриса Сальма Хайек прокомментировала свои обвинения против осужденного за сексуальные домогательства продюсера Харви Вайнштейна.

В новом интервью The Guardian артистка рассказала, как ее трясло после стычек с ним.

"Я действительно думаю, что женщинам сильно доставалось от него. Вайнштейн не единственный мужчина, который успокаивает себя, зная, что он может уничтожить женщин", – отметила Хайек.

"И я действительно чувствовала себя нормально, когда он издевался надо мной. Ладно, меня трясло после этого, и это угнетало меня, но во всем этом был какой-то карикатурный аспект. Когда он звонил мне во время съемок "Фриды" и кричал: "Почему у тебя монобровь и усы? Я нанял тебя не для того, чтобы ты выглядела уродливо!". Я отвечала: "Но разве ты никогда не видел фотографии Фриды Кало?" – добавила актриса.

Читайте также"Было больно": Джоли рассказала о домогательствах Вайнштейна и предательском поступке ПиттаКак известно, ее грим позже выиграл премию "Оскар".

По ее мнению, Вайнштейн не прибегал к сексуальному насилию по отношению к ней из-за ее дружбы с Робертом Родригесом, Квентином Тарантино и Джорджем Клуни.

В 2017 году она написала колонку для The New York Times, где рассказала, что несколько раз отказывала продюсеру в сексе.

Дело Харви Вайнштейна

На данный момент Харви Вайнштейн отбывает наказание в виде 23 лет лишения свободы по обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Среди жертв скандального продюсера в свое время были знаменитые актрисы, такие как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгавен, Сальма Хайек и многие другие. В общем, более 80 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах.

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Автор: Катерина Шварц