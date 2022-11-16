В прокат фильм с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек выйдет в феврале 2023 года.

Вышел первый трейлер страстной комедийной драмы "Супер Майк: Последний танец" (Magic Mike's Last Dance) от режиссера Стивена Содерберга ("Эрин Брокович", "Трилогия Оушена", "Удача Логана"), который ранее возмутился отсутствием секса в супергеройских блокбастерах.

Фильм станет третьей частью кинофраншизы "Супер Майк" о Майке Лейне, который ранее зарабатывал на жизнь мужским стриптизом для женщин. В новой части он выйдет на сцену после длительного перерыва, оставшись без копейки после того, как его деловая сделка провалилась. Теперь он вынужден подрабатывать барменом во Флориде, пока не знакомится с богатой светской львицей. Она соблазняет его предложением, от которого Майк не может отказаться, и вместе они отправляются в Лондон работать над новым спектаклем. Когда Майк осознает, что на уме у его спутницы, перед ним и его командой танцоров встает вопрос: смогут ли они справиться в одиночку?

Кроме Татума, который исполнил главную роль в двух предыдущих частях, в фильме также сыграла Сальма Хайек ("Фрида", "Отчаянный", "Дом Гуччи", "Телохранитель жены киллера").

В мировой прокат фильм должен выйти 10 февраля 2023 года накануне Дня святого Валентина.

Франшиза "Супер Майк"

Первый фильм франшизы "Супер Майк" вышел в прокат летом 2012 года и получил в основном положительные отзывы. В центре сюжета фильма был Майк Лейн, более известный как супер-Майк. Молодой привлекательный мужчина мечтал о собственном бизнесе, однако чтобы получить деньги, вынужден был работать стриптизером в клубе Xquisite. Он пытался оставаться самим собой, но параллельная ночная жизнь полна соблазнов.

Фильм был частично основан на реальных событиях, происходилвших с Ченнингом Татумом, который он в 19 лет подрабатывал стриптизером. Также в фильме сыграли Алекс Петтифер, Мэттью Бомер, Джо Манганьелло, Мэттью Макконехи, Кевин Нэш и Оливия Манн, а режиссером выступил Стивен Содерберг.

В 2015 году вышла вторая часть фильма "Супер Майк XXL", события которой происходили через несколько лет после первой. Майкл Лейн уже жил спокойной жизнью владельца мебельного бизнеса, когда судьба вновь свела его с бывшей командой "экзотических танцоров", которые направлялись в Майами на конкурс стриптиза. Майк решил присоединиться к ребятам, чтобы еще раз попытаться одержать победу в соревнованиях лучших зажигательных танцоров Америки.

Во второй части к своим ролям вернулись Татум, Бомер, Манганьелло и Нэш, а также добавилось несколько новых имен – Эмбер Херд, Элизабет Бэнкс, Джада Пинкетт Смит и другие. Режиссером вместо Содерберга выступил Грегори Джейкобс. Картина прекрасно окупилась в прокате, однако получила чуть хуже отзывы.

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