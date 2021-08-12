Внук Аллы Пугачевой всерьез испугал фанатов. Никита Пресняков пощекотал нервы не только себе, но и всем подписчикам. Юноша прыгнул в воду с высокого обрыва.
Экстремальный ролик сын Кристины Орбакайте и внук Примадонны показал на своей странице в Instagram.
Сейчас Пресняков-младший отдыхает на Кипре. Там он отправился на живописный мыс Греко. Изумрудная вода, красивый пейзаж и захватывающие дыхание закаты солнца - всего этого оказалось мало для внука Пугачевой. Он решил рискнуть своей жизнью и прыгнул со скалы.
"Как не страшно", "слишком опасно", "не показывайте видео бабушке", "глупо так рисковать", "а если головой об дно", - испуганные фанаты активно возмущаются в комментариях из-за экстремального поступка Никиты Преснякова.
На первый взгляд может показаться, что в прыжке нет ничего страшного. Однако стоит учесть, что Пресняков едва ли заранее изучал дно Средиземного моря и консультировался с местными специалистами.
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