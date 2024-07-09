Юморист прокомментировал атаку страшным фото из больницы.

В понедельник, 8 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по столице Украины. Захватчики попали в детскую больницу "Охматдет", где находились сотни больных. Среди знаменитостей, которые отреагировали на обстрел, и российский юморист Максим Галкин, осудивший вторжение РФ в Украину.

Комик, как и певица Алла Пугачева, которая поддержала украинцев после атаки, также прокомментировал жестокое преступление врага. На своей странице в Instagram знаменитость распространил снимок из "Охматдета". В момент попадания ракеты врачи проводили три операции на сердце, одна из которых была с открытой грудной клеткой. Именно об этом хирургическом вмешательстве написал Максим.

Из-за взрывов в операционную залетели осколки стекла и пыль, в результате чего произошло загрязнение грудной полости ребенка. Сейчас за жизнь маленького пациента борются медики в другой клинике.

Видео дня

Юморист опубликовал фото с той самой операции на открытом сердце и назвал его "одним из самых страшных с того дня".

"Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня - врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время российской ракетной атаки. Сейчас после массированного удара по Украине 37 погибших, из них трое детей, 170 раненых, из них 13 детей. Это какой-то бесконечный ад. Глубокие соболезнования семьям погибших", - написал Галкин 8 июля.

Стоит указать, что Максим часто публикует кадры российских атак по Украине и публично высказывается об этом. Например, в мае комик эмоционально прокомментировал обстрел Харькова. Он показал в сети фото мальчика, отец которого исчез после ракетного удара.

Проукраинская позиция Галкина

В 2022 году артист публично заявил, что не поддерживает нападение России на Украину и назвал вторжение оккупантов "ужасной трагедией и преступлением против человечества". За проукраинскую позицию его внесли в список "иноагентов".

Галкин столкнулся с давлением со стороны Кремля, в частности, его выступления запрещали и заставляли стать на сторону захватчиков. Его позицию поддержала жена Пугачева и вместе они уехали в Израиль, где живут до сих пор. Сейчас звездная семья не планирует возвращаться в РФ.

Напомним, ранее Максим Галкин отреагировал на видео маленькой украинки, которая умоляет о мире.

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