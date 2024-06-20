Галкин отреагировал на видео маленькой украинки, которая умоляет о мире

Он, как и все поклонники Надюши, растрогался.

На странице журналиста Дмитрия Гордона в Instagram появилось видео маленькой украинки Надюши, которая обратилась к миру с просьбой защитить ее родную страну. Девочка трогательно сказала, что хочет мира в Украине.

"Я – украинка, я – дитя, я хочу мирной жизни. За это стоит вся страна, за это солдаты в поле гибнут. Я умоляю, помогите, мою страну защитите. У вас ничего больше не прошу, только свободно жить на своей земле", - сказала Надюша.

Также она поблагодарила защитников Украины, которые каждый день борются с российской агрессией.

"Все будет Украина! Мы – несокрушимы. И мы защитим Украину! Все будет хорошо, я надеюсь. Слава нашим героям, несгибаемым!" – говорит маленькая Надюша.

Пользователи сети растрогались, увидев этот ролик. В комментариях они написали, что Надюша довела их до слез.

Стоит отметить, что на это видео отреагировал и Максим Галкин. Он поставил "лайк". Известно, что шоумен поддерживает Украину и уже не впервые выражает свою симпатию к маленькой блогерше.

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как праздновал 48-летие с Аллой Пугачевой и детьми.

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