Юморист осудил действия России.

Известный российский юморист и актер Максим Галкин в очередной раз отреагировал на террористическое преступление России. Оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Харьков, в результате чего возник пожар в гипермаркете.

В своем Instagram юморист осудил циничные действия россиян и написал, что шокирован подобным поступком. Шоумен сообщил, что последствия обстрела ужасны, ведь во время атаки погибли гражданские украинцы.

Галкин опубликовал фото маленького украинского мальчика, который сдавал материалы ДНК. Дело в том, что его отец на момент попадания был в гипермаркете, но после российского удара он считается без вести пропавшим. Максим выразил свои соболезнования пострадавшим.

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"Харьков, 8-летний мальчик сдает ДНК, его отец не вернулся с работы. Он работал в отделе декора в харьковском "Эпицентре". Сбор ДНК может быть единственным способом найти останки родного человека или определить, что среди пепелища его нет и дать зыбкую надежду. Какую угрозу представлял отдел декора в строительном торговом центре для могущественной ядерной России? Харьков, сердцем с тобой", - отметил юморист.

Заметим, в субботу, 25 мая, враг сбросил на Харьков авиационные бомбы. Один из снарядов попал в магазин "Эпицентр", в котором в это время находились десятки людей. По состоянию на 15:30 количество погибших возросло до 15 человек, еще 43 человека получили ранения. Спасатели продолжают разбор завалов и поисковую операцию.

К слову, Галкин и его жена Алла Пугачева эмигрировали с детьми в Израиль, где живут и сейчас. В России шоумена признали "иноагентом".

Напомним, ранее народный артист Украины высказался о Галкине и Пугачевой.

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