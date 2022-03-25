Певица отметила, что сейчас ее родной город Ирпень полностью разрушен.

Опальная певица Светлана Лобода, которая спустя месяц войны в Украине таки назвала Россию агрессором, рассказала о родственниках, живущих под обстрелами в селе возле Киева.

"Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить. Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим моральным злом является война. Каким бы пугающим не было наше сегодня, мир - это наше завтра", - написала звезда.

Напомним, ранее Instagram Лободы заблокировали в Украине. Певица эмоционально на это отреагировала. Позже певица Настя Приходько призвала лишить Лободу украинского гражданства, так как ее больше интересует блокировка соцсети, а не война в Украине.

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