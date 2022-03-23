Певица возмущена блокировкой ее блога.

Instagram-блог опальной певицы Светланы Лободы заблокировали в Украине. В связи с этим звезда потеряла большое количество своих подписчиков, а значит и ее заработок в этой социальной сети значительно снизится.

"Вчера на территории Украины был заблокирован мой Instagram. Произошло это сразу после того как я сделала пост о благотворительных программах, направленных на помощь лишившимся своего дома украинцев", - написала Лобода.

Она выразила глубокую обеспокоенность цинизмом заказчиков, которые стремятся заработать дешёвую популярность в узких кругах в момент, когда часть регионов Украины находится на грани гуманитарной катастрофы.

"Меня ужасает уровень цинизма заказчиков, которые в тот момент, когда часть регионов Украины находятся на грани гуманитарной катастрофы, стремятся заработать дешёвую популярность в узких кругах бесконечным популизмом вместо реальных дел. Не время вражды внутри, доносов и списков, не превращайтесь в тех, против кого воюете. Сила народа в единстве и взаимопомощи", - добавила Лобода.

Напомним, ранее Лобода отреагировала на "черный список" артистов из-за войны в Украине.

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