Певица впервые войну в Украине назвала войной.

Опальная певица Светлана Лобода долгое время молчала о войне в Украине, а затем начала снимать видео со слезами на глазах, в которых рассказывала об ужасах войны, но так четко и не говорила, кто напал на Украину.

24 марта исполнился ровно месяц со дня вторжения России в Украину. По этому случаю Лобода таки решилась назвать войну войной и заявила, что это страшная реальность, с которой невозможно смириться.

"Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии – это реальность, с которой невозможно смириться", – написала Лобода.

Также певица поблагодарила наших защитников, которые оборонят страну от агрессии захватчиков.

"Ее (Украину, - УНИАН) не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!", – отметила она.

Напомним, ранее Instagram Лободы заблокировали в Украине. Певица эмоционально на это отреагировала.

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