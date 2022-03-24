Певица раскритиковала опальных звезд за молчание о войне в Украине.

Украинская певица Анастасия Приходько призвала лишить гражданства опальных певиц Ани Лорак и Светлану Лободу.

Такое заявление она сделала на фоне лишения Лорак именной звезды на Аллее Славы в Черновцах, но, по словам певицы, этого мало.

"А чего только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену родине? Я бы еще и гражданства лишила… Оно ж потом всплывет с украинскими песнями и будет рассказывать, как она любит Украину! Вспомните потом… Действуйте уже сейчас, сейчас именно то время, когда надо все расставить по местам", - написала Приходько.

Также Приходько раскритиковала и Лободу за то, что та больше переживает о блокировке своей страницы в Instagram, а войне в Украине, развязанной Россией, предпочитает молчать.

"Постой куда ты муЗчина, оставь хотя бы своё ламБорджини". Господи, угомоните ботокс! Он начал у нее мигрировать в мозг! Этих бл*дь двужопых надо моментально отрезать от Украины! Ни одна, ни вторая не сказали, что происходит у нас в стране! А у нас война! Война, моя "дорогая"", - добавила певица.

Напомним, ранее Анастасия Приходько жестко обратилась к Путину.

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