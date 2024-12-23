Слава Каминская очаровала сеть новым фото дочери на роликах

Девятилетняя дочь Каминской очень изменилась.

Певица Слава Каминская снова поделилась радостными моментами из своей жизни, показав снимки своей 9-летней дочери Лауры во время кардиотренировки.

На фото девочка позирует в шлеме, наколенниках и на роликах, демонстрируя свою активность и увлечение спортом. Это изображение вызвало восхищение у поклонников Каминской, ведь Лаура выглядит очень уверенно и счастливо.

6-го декабря Лауре исполнилось 9 лет, и по этому поводу мама девочки опубликовала несколько трогательных постов в социальных сетях, в которых поздравила своего ребенка с замечательным юбилеем. Лаура всегда была заметной личностью, ведь не только имеет артистическую генетику от матери, но и активно занимается спортом.

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Не так давно одним из основных хобби Лауры было перекрашивание волос. Девочка часто экспериментирует с внешностью, пытаясь находить свой уникальный стиль. Слава Каминская неоднократно делилась фото результатов таких экспериментов, ведь ее дочь активно ищет себя в творческих и внешних изменениях, что, безусловно, радует ее родителей.

Таким образом, Лаура Каминская, хоть и молодая, уже проявляет свою индивидуальность и заинтересованность в спорте и внешних изменениях, что восхищает ее маму и поклонников.

Напомним, Слава Каминская растрогала сеть фотографией из юности.

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