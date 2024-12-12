Актриса призналась, что именно она не была готова к новым отношениям.

Известный украинский ведущий Слава Демин и украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина впервые публично вместе прокомментировали свои отношения. Звезды объяснили, как между ними зародилось близкое общение и почему им не удалось стать парой.

В новом выпуске проекта "Между нами" шоумен признался, что ему хотелось построить отношения с Мишиной. Артистка заинтересовала его после нескольких совместных интервью. Он даже устраивал свидания для кинозвезды, во время которых они проводили время со своими сыновьями от первых браков - Платоном и Владиславом. Именно Демин делал первые шаги для построения отношений с Ксенией, потому что она ему очень нравилась.

"Мне было интересно с тобой общаться. Мы не раз встречались. Мне было интересно. Для меня важно, что внутри человека. Я считал, что могут завязаться какие-то отношения", - сказал Слава.

Правда, актриса не считает, что те встречи за городом с ведущим и его сыном были свиданием. Однако она не скрывает, что тогда ей было комфортно и весело проводить время со Славой. После этих встреч шоумен даже приглашал знаменитость к себе в гости, но тогда Ксения отказалась. В дополнение, Демин ответил на все слухи и отметил, что интимной связи между ними не было.

Мишина указала, что они не стали парой из-за нее. Дело в том, что на тот период жизни она не была готова к новым отношениям, поэтому и отказала на предложение ведущего стать ближе.

"Потом Слава предложил мне попробовать сблизиться, но я сказала, что не готова к этому", - добавила актриса.

Напомним, ранее Слава Демин рассказал, почему не сложились отношения с Мишиной. Ведущий также признался, что закрутил новый роман и поделился подробностями личной жизни.

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