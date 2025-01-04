Блогерша поделилась трогательными кадрами с любимым.

Экс-участница шоу "Холостяк", блогерша Настя Анисимова была одной из тех девушек, кому удалось найти любовь после проекта. Хотя ей не удалось построить отношения с главным героем Александром "Тереном", у которого не было к ней чувств, она смогла стать счастливой с другим мужчиной, который, кстати, также причастен к проекту.

В пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта" блогерша призналась, что встретила свою любовь на шоу. Ее новым избранником стал участник съемочной команды проекта Егор, который занимался светом во время съемок. Несколько месяцев мужчина наблюдал за девушкой за кадром и в конце концов влюбился.

После раскрытия своих новых отношений Настя вышла на связь в Instagram и поделилась серией кадров с любимым. Счастливая пара позировала в объятиях на камеру. В описании к снимкам Анисимова оставила трогательную подпись, в которой призналась Егору в любви.

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После реалити участница делилась, что у нее были чувства к "Терену", однако сейчас она поняла, что они были не слишком сильными. Только сейчас, находясь в новых отношениях, девушка поняла, что такое настоящая любовь.

"Что оно такое, настоящая любовь? Наверное, до того как я тебя встретила, я не знала значения этой фразы... Ты любовь, ты смысл, ты будущее, ты мое все. Я люблю тебя до безумия", - написала Настя.

Пост блогерши уже прокомментировали ее подписчики, которых растрогали ее слова. Одним из таких был ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник. Он написал: "Будьте счастливы! Вы прекрасны".

К слову, Настя покинула шоу в шестом выпуске. Главный герой 13-го сезона во время прощания с участницей сказал ей, что у него нет таких сильных чувств к ней, как у нее. Девушка просила не отпускать ее и дать второй шанс их отношениям, однако ветеран войны решил иначе.

Напомним, ранее Настя Анисимова откровенно рассказала, кто из девушек ее раздражал на проекте. Блогерша также объяснила причину таких эмоций.

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