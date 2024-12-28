Ведущий признался, что знаком с Инной и рассказал об их общении.

Известный украинский ведущий, интервьюер Слава Демин прокомментировал финал 13-го сезона романтического реалити "Холостяк". Блогер высказался о волонтерке Инне Белень из Харькова, которая стала победительницей проекта.

Как известно, в финале за сердце главного героя - ветерана войны Александра "Терена" Будько - боролись две девушки - Инна и таролог Анастасия Юзьвак. Военный решил, что хочет построить отношения именно с харьковчанкой, а с другой участницей попрощался после знакомства с родителями.

В своем Telegram-канале Демин признался, что уже знаком с победительницей "Холостяка". С девушкой, которая получила желанное кольцо от Александра, он впервые встретился на съемках пост-шоу "Как выйти замуж. Холостяк", где Слава был приглашенным экспертом.

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По словам блогера, 28-летняя девушка произвела на него положительное впечатление. В частности, он заметил, что Инна четко знает, что она хочет от жизни и уверенно идет к своей цели, а также она будет бороться за свое. Кроме того, интервьюер заметил и как другие участницы реагировали на Белень. Они относились к ней не слишком положительно и точно видели в девушке конкурентку еще во время шоу.

"Я познакомился с Инной во время съемок пост-шоу "Как выйти замуж". Она произвела впечатление той девушки, у которой есть жизненная цель, знает себе цену и точно своего не упустит. И было видно, как некоторые другие девушки "дышат на нее ядом". Но смогли ли они быть с Сашей после съемок и после шоу - увидите через неделю на СТБ. Потому что жизнь - это точно не шоу. Там очень интересная история", - заинтриговал высказывание Демин.

Что известно о Белень

28-летняя Инна Белень из Харькова - волонтер и переводчица с немецкого языка. Девять лет она жила в Германии, где изучала язык и работала. Высшее образование Инна получила в Харьковском политехническом институте по специальности "Филология".

Кроме этого, она закончила музыкальную школу, где научилась мастерски играть на фортепиано. Инна также активно изучала инвестиции, криптовалюты, фондовый рынок и успешно строила свой пассивный доход.

Напомним, ранее Инна Белень рассказала, познакомилась бы с Тереном вне проекта. Она объяснила, что до войны у них с главным героем шоу не было никаких точек пересечения.

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