Пророссийски настроен его бывший тесть, который живет в Керчи.

Украинский ведущий Слава Демин рассказал об общении со своим бывшим тестем, который живет в Керчи. Мужчина вспомнил - его родственник еще в 2014 году озвучил свою позицию против Украины. Воспоминаниями Слава поделился в одном из своих интервью, а видео опубликовал на странице в Instagram.

"Мой бывший тесть (хотя я еще не разведен, тем не менее) в 2014 году после аннексии Крыма мне в трубку кричал: "Наконец-то! Придет Россия - все заработает!". Потом он где-то через два года, когда ничего не изменилось и ничего не заработало, даже их известный Керченский порт, сказал: "Нет, я такого не говорил", - поделился Демин.

Славу возмутило то, что родственник вовсе не переживал о жизни своих близких после полномасштабного вторжения РФ в феврале этого года.

"24 февраля, когда начались бомбардировки, мы были в Киеве. Жена тестя (она не мама Ксении, а его другая жена) через два дня моей бывшей жене, с которой мы были на тот момент вместе, отправляет видео из российского TikTok типа о том, что Зеленский наркоман. Самое интересное - это то, что данное видео было единственным с той стороны. 27 числа (февраля, - ред) я записал голосовое сообщение, в котором сказал то, что мне стыдно за то, что отец за столько времени ни разу не поинтересовался как дела у его дочери и внука, которых он якобы так сильно любит", - сказал ведущий.

"В тот момент я сказал ему, что неважно за кого он. Важен тот факт, что он отправляет одно видео о том, что Зеленский наркоман. И на этом все! А как же то, что над вашей дочерью и внуком летают ракеты? Вас это абсолютно не интересует", - возмущенно резюмировал Демин.

Напомним, Слава Демин пожаловался на свою маму, которая сначала избивала его до крови, а теперь требует алименты.

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