По словам Демина, Лорак лишилась поддержки украинцев из-за отсутствия какой-либо позиции.

Опальная певица Ани Лорак предпочла строить карьеру в России, несмотря на то, что именно эта страна в 2014 году развязала войну на Донбассе, оккупировала Крым, а 24 февраля 2022 года полномасштабно вторглась на нашу независимую территорию.

При этом певица искренне не понимает, почему мнение украинцев с годами о ней менялось в негативную сторону. Украинский телеведущий Слава Демин в программе "Звездный путь" рассказал, что много лет назад Лорак, которую ранее обожали украинцы, начала ощущать на себе негатив. Вплоть до того, что она плакала из-за травли со стороны украинцев.

Демин отметил, что певица не понимала, почему в России выступают много украинцев, а возненавидели именно ее. Тогда телеведущий предположил, что причиной тому является ее молчаливая позиция.

"Окей, впервые тебя подставили, был определенный заказ, чтобы сделать из тебя не певицу номер 1 в Украине, и это удалось. Потому что ты молчала. Я уже тогда говорил, что нужно не просто отмалчиваться. Нужно высказать свою точку зрения", – сказал Демин.

Напомним, ранее Слава Демин рассказал, почему Галкин отказался от интервью с ним.

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