Женщина сейчас живет в Испании, но это не мешает ей требовать у ведущего алименты.

Украинский ведущий Слава Демин не любит говорить о своей семье. Но однажды он таки признался, что у него непростые отношения с мамой. Когда он был маленьким, женщина очень жестоко его воспитывала. Вплоть до того, что избивала его до крови.

С тех пор как Демин стал популярным в Украине ведущим, женщина решила нажиться на нем. Уже три года через суд она требует у него алименты.

"Суд алименты назначил, но пока не было никаких документов... Она же в Испании живет за что-то. Значит, она там работает, а просит алименты здесь в Украине. Ну, это немного странно, поэтому над этим работает мой адвокат", - рассказал "Зірковому шляху" Демин.

Он добавил, что готов выплачивать маме алименты, лишь она не трогала ни его самого, ни его семью.

"Ну окей, буду оплачивать. Хочешь? Без вопросов, если ты считаешь, что таким образом можно купить любовь своего сына. Пока от нее нет претензий, документов и счета, куда выплачивать алименты",- подытожил ведущий.

Напомним, ранее Слава Демин рассказал о слезах Ани Лорак из-за травли в Украине.

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