Ведущий и автор YouTube-канала шокировал поклонников признанием о своем прошлом.

Украинский телеведущий Слава Демин в Instagram-блоге шокировал признанием о своем прошлом. Он рассказал, что много лет назад известный артист предлагал ему отношения. Тот ответил, что не практикует однополые связи.

"Это было в 2009 году. Он написал мне еще в "Одноклассниках" (с 2017 года эта социальная сеть заблокирована на территории Украины, - ред). Но я ответил: "Извини, я не по этим делам, я по девушкам". Он почему-то обиделся", - вспомнил Слава.

Что известно о личной жизни Славы Демина

Отметим, что Слава Демин не афиширует свою личную жизнь. В 2021 году стало известно, что он развелся со своей женой после 13 лет брака. В одном из интервью причину разрыва он прокомментировал так:

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"Переезжали в новую квартиру, нас захватил очень сильно ремонт. Мы все силы, все мысли давали туда. Остался треугольник: я — малой, Оксана — малой. Не было я и Оксана. Относишься ко второй половинке по-дружески, но нет у тебя этой романтической тяги".

В интервью с тарологом Людмилой Хомутовской 10 января 2023 года Слава признался, что идет на свидание. Но имя своей спутницы не раскрыл. Таролог предвидела, что свидание будет успешным и приятным.

Напомним, Слава Демин намекнул на воссоединение с бывшей женой.

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