Известный блогер и ведущий Слава Демин прокомментировал свою личную жизнь. Он развелся со своей супругой Ксенией Мищенко еще в 2021 году, однако после начала полномасштабной войны они стали чаще общаться. В интервью ЖВЛ Слава намекнул, что у него появилось желание воссоединения:
"Мы в классных отношениях. Есть ли надежда на воссоединение? Надежда есть всегда! Есть ли желание? Желание тоже есть всегда. Я говорю за себя".
Знаменитость также подчеркнул, что сейчас он не находится в активном поиске новых отношений, так как ему есть кого любить.
"Для новых серьезных отношений я точно не готов и этого не хочу. У меня есть кого любить", - резюмировал Слава Демин.
Отметим, что Демин воспитывает 12-летнего сына Влада. Крестным ребенка является главный герой проекта "Холостяк-12" Алекс Топольский.
Отметим, что недавно Слава Демин ответил на самые интимные вопросы.
Напомним, Слава Демин намекнул, что некоторые звезды зарабатывают под прикрытием благотворительности. Конкретных имен ведущий не называл.