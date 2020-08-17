Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 августа, в день рождения знаменитого артиста Кузьмы Скрябина, подписал указ о присвоении ему звания Героя Украины.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", - написал президент.
Стоит отметить, что погибшему в жутком дорожно-транспортном происшествии Скрябину сегодня могло бы исполниться 52 года.
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