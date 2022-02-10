По мнению певицы, в Украине "слабо развита сфера шоу-бизнеса".

Эпатажная певица MARUV, которая часто выступает в России, анонсировала новый концерт в Москве и ответила на вопрос, почему украинских артистов тянет в РФ.

Свое мнение исполнительница озвучила в общении с подписчиками в Instagram-сторис.

"Я никуда не пропала. Просто у меня ничего не происходит сейчас в жизни. Я сижу, занимаюсь самообразованием, пока у меня есть на это время. И тут достаточно все скучно: читаешь, учишь-учишь и еще раз читаешь", – отметила MARUV, начиная общение.

После этого она анонсировала концерт в Москве 8 марта. И один из пользователей поинтересовался, "почему прогрессивных украинских артистов тянет в Россию?".

"Потому что в Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура, которая у нас, к сожалению, не развита на должном уровне. Ну, и потому что шоу-бизнес – это все-таки в первую очередь бизнес", – ответила певица.

Читайте такжеКондратюк жестко отреагировал на планы Лорак снова приехать в УкраинуРанее сообщалось, что MARUV рассказала, как ее "развели" в России на 60 тысяч евро.

Вас также могут заинтересовать новости: