Певица откровенно ответила на вопросы своих подписчиков.

Украинская певица и танцовщица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) заявила, что познакомилась со своим мужем Александром Корсуном в стриптиз-баре.

Исполнительница ответила на несколько вопросом от подписчиков в Instagram-сторис.

Кроме этого, певицы спросили, смотрит ли она фильмы ужасов, на что MARUV ответила:

"Ненавижу ужастики! Они плохо влияют на психику. Мой мозг – это мой храм. И я стараюсь не пичкать его страшной г**нятиной".

На другой вопрос о питании певица раскрыла свой секрет поддержания тела в тонусе:

"Тут вообще то же самое правило, что и с мозгом. Но я время от времени подъедаю что-то вредное, и по мне это сразу видно. Я не ем мясо и стараюсь сидеть или на интервальном голодании, либо исключать углеводы из рациона. Побольше свежих ягод и овощей и поменьше термически обработанной пищи".

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