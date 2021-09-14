Рэперша в очередной раз отличилась неудачной выходкой.

Российская рэперша Инстасамка, которая недавно оскандалилась своим поведением на концерте в Киеве, вновь выступила, но уже в своем родном городе.

Во время концерта девушка набросилась с объятиями на своего супруга Moneyken, с которым официально заключила брак в середине 2020 года, а затем встала на колени и начала облизывать его обнаженный торс, слегка приспустив ему штаны.

Стоит отметить, что Инстасамка как раз таки и обрела популярность благодаря своим выходках. Ее часто сравнивают с рэпером Моргенштерном, который также любит эпатировать публику.

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22-летняя Дарья Зотеева - российская рэп-исполнительница, ранее инстаблогер. В 2019 году стала широко известна после скандала, связанного с фильмом "Она вам не Инстасамка", в котором было рассказано о множественных случаях обмана аудитории с её стороны.

В июне 2019 года начала музыкальную карьеру, в дальнейшем полностью переориентировав свой род деятельности на музыкальный. Для продвижения своих релизов использует TikTok; по состоянию на середину 2021 года на её аккаунт подписано более восьми миллионов человек.

Напомним, 5 сентября 2021 года Инстасамка дала концерт в Киеве. Позже украинцы захейтили ее за непристойное поведение. Девушка попросила охрану вывести из зала парня, который внешне ей не понравился.

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Автор: Диана Могилевич