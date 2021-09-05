В Киеве выступила скандальная российская рэперша Инстасамка. Во время выступления ей не понравился парень в белой панамке, и она закатила целый скандал, чтобы его вывели.
Видео инцидента на концерте опубликовал Telegram-канал "Киев сейчас".
"Она его унизила и попросила охрану вывести. Примечательно, что аудитории такой перформанс зашел "на ура", – говорится в подписи к видео.
"Что такое? А можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Вот ты, в панамке белой у****ной, проваливай отсюда", – заявила она со сцены.
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