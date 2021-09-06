Украинцы возмущены поведением российской рэперши.

Российская рэперша и блогер Инстасамка провела концерт в Киеве, на котором успела в очередной раз оскандалиться.

Если ранее она выгнала визажистов за незначительное опоздание, то сейчас она устроила целую истерику, чтобы из зала вывели парня в белой панаме, который ей не понравился.

"Что такое? А можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Вот ты, в панамке белой у****ной, проваливай отсюда", – заявила она со сцены.

Несмотря на то, что на концерт пришло много людей, все же нашлись и те украинцы, которые раскритиковали артистку "в пух и прах".

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"Приехала какая-то с*ка из страны, с которой у нас конфликт. Ей разрешили выступать, а она выгоняет с позором парня, нашего украинского. Человек просто пришел посмотреть, он ничего не делал. Она просто сказала, что он ей не нравится и выгнала на**й, а все это стадо, наше украинское, начало кричать: "на**й, на**й". Это разве нормально? Украинцы, должны были б поддержать парня, а ей сказать, чтобы шла на**й. Езжай на**й в свою страну, ты мразь", "Кто огородное пугало снял?", "Для чего мы пускаем в Украину биомусор? На**й из Украины надо подобный мусор. Пусть оно там квасится на своих болотах", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич