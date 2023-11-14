В сеть попало новое фото скандальной блогерши Софии Стужук. На нем она предстала с опухшим лицом. У пользователей сети сложилось впечатление, что ее пчелы покусали, но, на самом деле, это лишь результат неудачной пластики.
Недавно Стужук снова прибегла к услугам хирургов. После операции она должна была какое-то время восстанавливаться, однако знаменитость решила не соблюдать режим реабилитации. В результате у нее вылетела скоба из щеки, что и привело к такому внешнему виду.
Это уже не первая операция, которую делала Стужук. Ранее блогерша сделала маммопластику, ринопластику и пережила еще несколько хирургических вмешательств в свое лицо. В последние годы она очень внешне изменилась.
Пользователи сети отмечают, что София похожа на российскую телеведущую Викторию Боню, которая также увлекается современными процедурами омоложения. Они с интересом ждут, когда отеки сойдут и София будет выглядеть нормально.
Что известно о Софии Стужук
София Стужук - это интернет-знаменитость, которая выбрала позицию молчания относительно войны в Украине, поэтому неоднократно попадала под волну хейта от раздраженных украинцев.
Она подчеркивала, что не смотрит новости, поэтому не очень осведомлена в реалиях войны. Кстати, эту звезду активно пиарят российские пропагандисты, потому что очевидно, что позиция блогерши и прихвостней Кремля совпадают.
Сейчас Стужук живет с мужем в Латвии.
Ранее УНИАН писал, что Стужук отреклась от Украины. А потом звезду с позором прогнали из Польши.