Ранее она заявляла, что не будет переходить на украинский язык. За такую позицию София получила немало критики в свой адрес.

Известная блогерша-миллионица София Стужук, которая ранее уже попадала в центр обсуждений из-за скандальных высказываний о войне, недавно покинула Украину. Тогда Соня говорила, что нельзя быть за мир и радоваться подрыву Крымского моста.

Сейчас она окончательно ответила на вопрос о вероятности своего возвращения. В Instagram Стужук написала:

"Прошу с этих пор видеть меня человеком, который оттуда (из Украины, – УНИАН) уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем".

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Позиция Софии Стужук относительно войны в Украине

Отметим, после того, как РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины, София Стужук не осудила кровожадные действия Кремля. Девушка со своими тремя детьми уехала в Латвию, где нашла нового возлюбленного. Недавно Стужук сообщила о том, что она ждет ребенка.

Ранее из-за поведения блогерши-миллионницы пользователи сети предложили лишить ее гражданства Украины.

Так, украинцы писали, что Стужук и всей ее семье стоит забыть об Украине.

Напомним, блогерша Стужук разозлила сеть скандальным признанием о себе.

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