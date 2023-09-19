Против нее устроили митинг.

Украинская блогерша София Стужук, которая уже более полутора лет молчит о полномасштабном российском вторжении и говорит о мире во всем мире, поплатилась за свою позицию.

Так, она приехала в Варшаву, где должна была провести спортивное мероприятие, однако жители страны устроили митинг против нее. Они вышли на улицу с плакатами, на которых были изображены ее фотографии и призыв отказаться от сотрудничества со скандальной блогершей.

Сама Стужук отметила, что поляки ей просто завидуют, поэтому якобы и вышли на митинг.

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"Мой первый в жизни митинг против меня от нелюбителей спорта и тренировок. Какая честь. А знаете, какая была бы правдивая надпись на плакатах? "Ты просто нам не нравишься". А если копнуть глубже: "Ты просто нам не нравишься, потому что ты красивая, успешная, счастливая", - написала Стужук в своем Telegram-канале.

Кроме того, блогерша не понимает, что такое отношение к ней спровоцировано ее позицией относительно большой войны.

"Не дадим Стужук проводить тренировки в парках. Долой Стужук. Долой красивых женщин", - добавила София.

Позиция Софии Стужук относительно войны в Украине

София Стужук - блогерша-миллионник, среди подписчиков которой было много украинцев и россиян. Однако после 24 февраля она решила молчать о полномасштабном российском вторжении. Девушка вместе со своими детьми сбежала в Ригу, где вышла замуж и родила четвертого ребенка.

Кроме того, София публично открестилась от Украины: "Прошу с этих пор видеть меня человеком, который оттуда (из Украины, – УНИАН) уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем".

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