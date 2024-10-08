Женщина заявила, что ее сын не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют.

Мать скандального американского рэпера P. Diddy, он же Шон Комбс, впервые прокомментировала арест сына, которого обвиняют в торговле людьми и сексуальном насилии. Дженис оправдывает исполнителя и отвергает любые обвинения.

Как пишет Daily Mail, женщина расстроена из-за скандала вокруг сына. Она заявила, что все обвинения не соответствуют действительности. В то же время Дженис добавила, что ее сын делал немало ошибок, но он, по ее словам, якобы точно не преступник.

"Я обращаюсь к вам как мать, которая опустошена и глубоко расстроена обвинениями, выдвинутыми против моего сына. Болезненно видеть, что моего сына судят не за правду, а за рассказ, созданный из лжи. Быть свидетелем того, что похоже на публичный самосуд над моим сыном, до того, как у него была возможность доказать свою невиновность, является слишком невыносимой болью, чтобы передать ее словами. Я здесь не для того, чтобы изображать своего сына идеальным, потому что он таковым не является", - сказала женщина.

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Комбс добавила, что ей больно наблюдать за тем, как, мол, о ее сыне распространяется ложь и портится его репутация. Почти весь мир, как она говорит, сделал выводы о его причастности к преступлениям, не услышав даже его версию. Дженис убеждена, что ее сына оправдают и докажут его непричастность к преступлениям.

"Действительно больно наблюдать, как мир так быстро и легко оборачивается против моего сына из-за лжи и ложных представлений, даже не выслушав его сторону и не предоставив ему возможности представить его. Мой сын не такой монстр, каким его рисуют. Я могу только молиться, что буду жива, чтобы увидеть, как он говорит свою правду и будет оправдан", - отметила мать P. Diddy.

Что известно о скандале с P. Diddy

Во время обысков в имении рэпера ФБР обнаружило наркотики, оружие и более тысячи бутылок детского масла. Прокуроры заявляют, что исполнитель организовывал сексуальные перформансы, во время которых накачивал жертв наркотиками и принуждал их к половым актам.

Среди пострадавших были несовершеннолетние. Ходят слухи, что одной из таких жертв мог быть певец Джастин Бибер. А среди мировых знаменитостей, которые были могли быть свидетелями насилия и молчали об этом много лет, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Снуп Догг, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес и другие.

Сам рэпер отвергает любые обвинения в сексуальном насилии. Сейчас он находится под арестом и ждет суда.

Напомним, ранее мы писали, что P. Diddy запретил Биберу рассказывать, что было на его скандальных вечеринках.

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