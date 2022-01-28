Навроцкая обнародовала переписку с Егоровой в соцсетях.

Скандальная актриса и ведущая Снежана Егорова, которая публично поддержала президента РФ Владимира Путина, естественно, получила шквал критики от известных украинцев.

Одна из тех, кто отреагировал на действия Егоровой, - писательница и дизайнер Ольга Навроцкая.

Под постом ведущей Навроцкая спросила ее, не сошла ли она с ума с такими заявлениями о поддержке президента России. Комментарий Навроцкой собрал 3,5 тысячи лайков.

"Снежа, ты еб...нулась?"- написала Ольга.

Позже Навроцкая уже на своей странице в Facebook написала свое мнение относительно ситуации и отметила, что она не будет посылать лучики добра неадекватам, намекая на Егорову.

"Я вчера нормально так поматюкалась в соцсетях, сначала у Собчак в инсте, потом под горячую руку попалась Егорова, понятно, это мало что поменяет, но зато от души). Сейчас вообще время такое, что без мата никуда. Толерантность и всякое такое у меня иссякли. Я не буду делать вид, что я выше этого и отправлять всем мудакам "лучики добра". Мои лучики добра я буду направлять только своим адекватным друзьям и патриотам своей страны. Вас я люблю, и с вами мне нестрашно", - написала она.

Но и на этом история не закончилась. Егорова написала личное сообщение Навроцкой, в котором упрекнула ее за то, что у нее нет детей, а красота у нее "пустая". Дизайнер опубликовала скриншот переписки в Facebook.

Напомним, как писал УНИАН, старшая дочь Снежаны Егоровой телеведущая Стася Ровинская отреагировала на слова матери о поддержке Путина.

"Это история, которую не хочется вспоминать. Для меня это очень болезненно. Но история эта скорее не только обо мне, но и о других украинцах, у которых в семьях возникают подобные ситуации в отношениях", - сказала Ровинская.

Напомним, Егорова публично призналась в том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.