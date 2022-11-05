Телеведущий рассказал, как его экс-жена препятствует общению с дочерью.

Телеведущий Андрей Джеджула давно публично скандалит со своей бывшей женой Юлией Леус. Несмотря на то, что они официально уже развелись, выяснения отношений все еще продолжаются. Сейчас шоумен обвинил экс-супругу во лжи и пожаловался, что она не дает ему общаться с ребенком. Вот что он сказал в своем видеообращении в Instagram:

"Около недели прошло с того момента, как я и моя бывшая были приглашены на комиссию по правам ребенка, где рассматривался вопрос права моей дочери на получение всестороннего воспитания и опеки от отца, что, в принципе, лишено ее матерью. На этой комиссии моя бывшая не появилась. Я записал неделю назад видео по этому поводу. В комментах было много вопросов от, я так понимаю, подписчиков моей бывшей, в которых они утверждали, что она обвинила меня в том, что никакой комиссии 27 октября не было, что комиссия проходила 24 октября".

Видео дня

Шоумен рассказал, что 24 октября встреча действительно была, однако она была индивидуальной, а 27 октября должна была состояться общая комиссия, где Юля должна была появиться.

Джеджула добавил, что обратился в попечительский совет:

"Я был вынужден написать официальное обращение в попечительский совет с просьбой предоставить мне документы, удостоверяющие факт приглашения 24 октября на беседу. 24 октября ее действительно пригласили на собеседование. Приглашают на такие вещи в индивидуальном порядке. Конечно, я об этом даже и не подозревал... На таких беседах общаются индивидуально. Я подобное уже прошел: обследование своей квартиры, своих условий жилых, отвечал на кучу вопросов от сотрудников соцслужб. Она, конечно, не появилась. В традиционной ей манере содрогания воздуха обвинила меня в том, что вообще в этот день не было ни одной комиссии, что мне нужно что-то делать с памятью, что мне нужно вызвать врачей".

Шоумен добавил, что он будет продолжать борьбу за право видеться с дочерью.

Напомним, Джеджула рассказал, почему требует от экс-жены через суд 1 гривню.

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