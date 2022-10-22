Пара давно заявила о том, что они больше не вместе. Бракоразводный процесс закончился только сейчас.

Известный шоумен Андрей Джеджула теперь официально холостяк. Завершился его бракоразводный процесс с Юлией Леус. Об этом сама Юля сообщила в Instagram-блоге.

"Сегодня очень доброе утро. Наконец-то меня развели, теперь официально свободна", - написала Леус.

Скандальный развод Джеджулы и Леус

Пара пробыла вместе около пяти лет. Осенью 2017 года они поженились, но уже в 2019 году развелись.

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Впрочем, решили дать отношениям второй шанс, и 31 декабря того же 2019 года повторно сыграли свадьбу. Какое-то время казалось, что у них действительно все хорошо, однако после рождения дочери Адели 25 декабря 2021 года Юля рассказала, что на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша.

По словам Леус, Джеджула поднимал на нее руку и морально издевался. После этого пара еще несколько раз публично скандалила и теперь их развели.

Напомним, Андрей Джеджула подал в суд на бывшую жену Юлию Леус. Через суд шоумен хочет доказать, что не бил жену.

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