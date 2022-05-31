Недавно Юлия Леус заявила, что ей пришла повестка в суд.

Шоумен Андрей Джеджула подал в суд на бывшую жену Юлию Леус. Таким образом он пытается доказать, что не оскорблял ее в браке и не применял физическую силу. Ведущий, который сейчас волонтерит для армии, рассказал, что экс-возлюбленную о своих планах подать в суд предупреждал заранее. Этим он поделился в интервью программе "Зірковий шлях".

"Я не хочу об этом говорить сейчас. Я уже много раз рассказывал историю, очень много неприятных вещей обо мне сказано и я много раз предупреждал. В корпоративном сегменте на меня это повлияло, были отказы (сотрудничать, - ред). Я миллион раз говорил, что надо заканчивать об этом говорить, тем более, когда ты говоришь неправду. У меня есть своя точка зрения. У меня есть иск на 1 гривну. Это было еще до войны, но долго все рассматривается", - рассказал Джеджула.

Он отметил, что предупреждал бывшую супругу о том, что готовит такой иск. Андрей подчеркнул, что все судебные издержки оплатит сам.

"Но есть маленький нюанс - если суд доказывает, что это все неправда, ей нужно будет опровергнуть эту информацию, и сказать, что был нанесен ущерб чести, достоинству и репутации. Вот и все. Больше ничего", - резюмировал Джеджула.

Напомним, блогер Юлия Леус рассказала, что получила от экс-супруга и шоумена Андрея Джеджулы повестку в суд. Так он решил доказать, что не поднимал руку на нее, будучи в браке.

Также УНИАН писал, что Джеджула пригрозил мошенникам, которые наживаются на войне.

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