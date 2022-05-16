Украина якобы отдала Польше 0 баллов, хотя от польского жюри Украине досталось 12 баллов.

На фоне скандала из-за того, что украинские судьи якобы не оценили польского конкурсанта на "Евровидении" Кристиана Охмана, всплыла информация о сбое в системе оценивания.

"Только что до меня дошла информация что система оценивания дала сбой и неправильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов", - заявила член национального жюри певица Ирина Федишин в Instagram.

В то же время она подчеркнула, что жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев. Она подчеркнула, что несправедливо обвинять национальное жюри в их некомпетентности.

"Польша для нас - это та страна, дающая Украине невероятно большую поддержку. У меня много родственников в Польше, которые звали к себе, чтобы приютить в это трудное время. Поэтому у меня своя личная семейная история. ... Но это все же документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, давайте отбросим политику, и просто будем откровенными. ... Профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинское жюри. Вопрос риторический - жюри всей Европы тоже не компетентно?", - заявила она.

Напомним, во время оглашения результатов голосования национальных жюри было заявлено, что Украина якобы отдала Польше 0 баллов, хотя от польского жюри Украине досталось 12 баллов. Это вызвало волну возмущения в соцсетях.

В состав украинского жюри вошли Вадим Лисица, Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин. После того как разгорелся скандал из-за оценки Польши, украинское жюри оправдалось за свои баллы.

В частности, Ирина Федишин обнародовала фотографию своей анкеты, где видно, что польскому певцу она поставила 10 баллов. Отметим, что правилами конкурса запрещено делиться своими оценками и любым образом их комментировать.

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