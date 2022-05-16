Певица, которая входила в состав национального жюри от Украины, пожаловалась на комментарии в соцсетях.

Украинская певица Ирина Федишин, которая вошла в список нацжюри от Украины на Евровидении-2022, нарвалась на критику своих оценок. На следующий день после песенного конкурса в сети разгорелся скандал из-за того, что Украина не поставила Польше ни одного балла. Федишин уверяет — она поставила польскому исполнителю 10, а почему объявили 0 — не знает. На своей странице в Instagram артистка призвала прекратить травлю, и объяснила ситуацию со своей стороны.

"Никто из жюри не оценивал Польшу по критериям, кто сколько и как помогает. Такой был посыл от оргкомитета Евровидения, когда мы пришли, что я сама в шоке. 5 членов жюри, три из которых львовяне, нам донесли информацию и вложили в головы, что "друзья, голосуйте исключительно руководствуясь своим профессиональным опытом". Мы находились в одной комнате и с нами еще была представительница нотариуса, которая следила за соблюдением всех норм. Там черными жирными буквами было написано: "Оценивайте страны беспристрастно, справедливо, профессионально, не дискредитируйте никого на почве внешности, национальности, пола... Разве это политический конкурс?", — рассказала Федишин.

Несмотря на такое признание, пользователи в Instagram продолжили оскорблять артистку.

"Я дала возможность людям, дала эту площадку, где они могли слить всю вот эту злость, все свои эмоции, потому что я эту злость понимаю. Я в принципе об этом написала, что я тоже была шокирована такими баллами от Украины. Они (комментарии – ред.) меня и не цепляли никак. Да, это было неприятно, что начался такой хейт. Но для меня эта ситуация тоже была очень странной, потому что никто из членов жюри не хотел обидеть Польшу", — высказалась Ирина.

Напомним, в состав украинского жюри вошли Вадим Лисица, Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин. После того, как разгорелся скандал из-за оценки Польше, украинское жюри оправдалось за свои баллы.

Также УНИАН перечислил страны, которые отдали Украине меньше всего баллов на Евровидении.

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