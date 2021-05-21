У девочки сегодня день рождения.

Известная украинская певица Светлана Лобода впервые показала, как выглядела ее дочь Тильда сразу после рождения.

Серию фото певица опубликовала у себя в Instagram по случаю дня рождения девочки.

На первом фото знаменитость позировала с новорожденной Тильдой на диване. На этом снимке видно ее лицо.

«Моя любовь, тебе сегодня три года!!! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю», - подписала она фото.

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Автор: Катерина Шварц