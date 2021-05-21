Светлана Лобода / фото instagram.com/lobodaofficial
Известная украинская певица Светлана Лобода впервые показала, как выглядела ее дочь Тильда сразу после рождения.
Серию фото певица опубликовала у себя в Instagram по случаю дня рождения девочки.
На первом фото знаменитость позировала с новорожденной Тильдой на диване. На этом снимке видно ее лицо.
«Моя любовь, тебе сегодня три года!!! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю», - подписала она фото.
Вас также могут заинтересовать новости
- Светлана Лобода показала сочные ягодицы в бикини
- Светлана Лобода похвасталась фигурой в нижнем белье
- "Опять беременна": Светлана Лобода заинтриговала фанов новым фото
- Украинская певица позировала в душе без одежды (фото)
- "Богиня плодородия с сочной попкой": беременная модель снялась полностью голой (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram