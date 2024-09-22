Актер находился в украинской столице 3 дня.

Сын знаменитого американского актера, звезды "Основного инстинкта" Майкла Дугласа - 24-летний актер Дилан - поделился впечатлениями от Украины после приезда в Киев. Мужчина объяснил, чем его поразила украинская столица.

Как известно, звездная семья находилась в городе с 11 по 13 сентября. Они прибыли в Киев для участия в Саммите первых леди и джентльменов, который проводила Елена Зеленская. Несмотря на то, что Дилан находился в Украине всего три дня, у него много впечатлений от поездки и он решил поделиться ими с подписчиками в Instagram.

Артист опубликовал видео, в котором показал достопримечательности Киева, которые он посетил. В частности, на кадрах можно увидеть железнодорожный вокзал, Софию Киевскую, Стену памяти павших за Украину на Михайловском Златоверхом монастыре, Майдан независимости, а также уничтоженную россиянами детскую больницу "Охматдет".

Видео дня

В описании под видео Дилан отметил, что это была очень особенная и незабываемая для него поездка. Он поражен красотой города во время войны. В то же время звездный сын признался, что очень счастлив, что живет в мирной Америке.

"На этой неделе у меня была возможность посетить Украину. Это было приключение всей моей жизни, и мой опыт оставил мне ощущение, что мне очень повезло жить в стране, которая является свободной и мирной. Я так много хочу рассказать о своем опыте, что не успею напечатать. Слава Украине!" - написал Дилан.

Напомним, ранее Майкл Дуглас поделился впечатлениями от Украины после приезда в Киев. Артист рассказал, как изменилось его мнение о нашем государстве.

Вас также могут заинтересовать новости: