Актер в очередной раз поддержал Украину в войне с РФ.

Американский актер, звезда "Основного инстинкта" Майкл Дуглас поделился впечатлением от Украины после приезда в Киев в сентябре этого года. Артист признался, как изменилось его мнение о нашем государстве.

В своем Instagram звезда Голливуда опубликовал видео, в котором рассказал американской аудитории об Украине. Актер не забыл о кровавой войне, начатой Россией, и в очередной раз привлек к ней внимание иностранцев.

"Как известно, Украина находится в ужасной войне с Россией, поэтому сейчас немного сложно добираться до Киева, ее столицы. Вам надо проехать 11 часов поездом от польской границы до Киева", - отметил Дуглас.

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Артист признался, что до приезда в Киев, у него было совсем другое представления об Украине. Майкл и его сын Дилан были удивлены красотой украинской столицы, ее архитектурой, кухней и самими украинцами. В то же время знаменитость сказал и о разрушениях, которые нанесли оккупанты. В частности, он вспомнил детскую больницу "Охматдет", в которую россияне попали ракетами 8 июля:

То, куда мы приехали, оказалось волшебным городом, действительно волшебным городом, я не такого ожидал. Невероятная культура, прекрасные рестораны и потрясающая энергетика. Присутствует небольшое количество разрушений, мы увидели детскую больницу, самую большую во всей Украине, которая полностью разрушена, и четко понятно, что это было не по ошибке. Что мы с Диланом вынесли оттуда - невероятный дух людей. Когда ты думаешь, что происходило с Украиной, начиная от режима Сталина и Второй мировой войны, а впоследствии она оказалась вынуждена сражаться и защищать свои более 30 лет демократии. Это невероятное место и большое напоминание всем нам о важности свободы, демократии и того, как надо работать ради них.

В дополнение, Майкл выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому и первой леди Елене Зеленской за гостеприимство. Отдельно актер отметил мужество и смелость украинского главы государства.

"Хотел бы публично поблагодарить Елену Зеленскую за приглашение на Саммит, руководителя ОП Андрея Ермака за гостеприимство и помощь, и конечно Президента Зеленского. Вы - правильный человек в правильном месте. Я желаю вам всяческой поддержки. Учитывая приближение выборов у нас в стране, пусть это будет нам большим напоминанием о хрупкости демократии и том, как за нее надо бороться всеми способами. Всем мира!" - подытожил Дуглас.

Напомним, ранее ведущая Маричка Падалко рассказала, чем ее поразил Майкл Дуглас.

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