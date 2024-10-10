Иван поделился воспоминаниями о родном человеке.

Старший сын знаменитой украинской певицы Нины Матвиенко, которая умерла год назад, священнослужитель Януарий, он же Иван Гончар, вспомнил последние дни перед смертью легенды украинской сцены. Мужчина признался, что до сих пор не верит в смерть матери.

По словам Ивана, Нина Митрофановна сделала все возможное, чтобы у ее детей было все необходимое для жизни. Как известно, артистка воспитала священнослужителя Ивана, военного Андрея и исполнительницу Тоню. Их детство было беззаботным и счастливым, поделился иконописец. Когда старший сын решил стать священнослужителем, Матвиенко поддержала мужчину, за что он очень благодарен ей.

Гончар был рядом с мамой в последние дни ее жизни. Он вспомнил, что, когда пришел навестить звезду в больнице, ему приснился сон с мамой. Сновидение было пророческим.

"Перед смертью мамы мы с братом приехали причастить ее. Я тогда говорю: "Мама, я отпускаю, умирайте". Еще сон был такой особенный, что я проснулся. Проснулся, будто свет включили. Кто-то зашел в дом, я боком почувствовал, что кто-то стоит рядом и начинает мне рассказывать: "Посмотри, как красиво в доме". Я поворачиваюсь и вижу - это мама. В этот момент я просыпаюсь, но с такой радостью", - рассказал Иван.

Януарий говорит, что до сих пор не может поверить в смерть мамы. У него есть ощущение, что она просто уехала на гастроли и скоро вернется. Он понимает, что провел Нину Митрофановну в последний путь, но до сих пор ощущает ее присутствие в его жизни.

Как известно, Матвиенко не стало в 75-летнем возрасте 8 октября 2023 года. Длительное время артистка боролась с онкологией, но рак все же унес ее жизнь. Знаменитость похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, как пережила смерть мамы.

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