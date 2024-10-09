'Просила, чтобы я не сорвалась': Тоня Матвиенко рассказала, как пережила смерть мамы

8 октября была годовщина смерти Нины Матвиенко.

8 октября 2023 года умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко. Ей не удалось побороть онкологию. В этом году была первая годовщина ее смерти.

Дочь покойной знаменитости Тоня Матвиенко рассказала, как пережила смерть мамы и как отходила от этой трагедии.

По словам Матвиенко, мама всегда ей говорила, что рано или поздно она уйдет из жизни, поэтому Тоня должна это принять и понять.

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"Она меня очень сильно просила, чтобы я не вошла в это состояние, не проживала через слезы, истерики. Чтобы не было жалости к себе, чтобы я не сорвалась. Я всегда думала над тем, что она на меня с неба смотрит и переживает. Ты все равно ситуацию не изменишь, но надо дать шанс себе через это спокойно пройти. Боль не пройдет, она остается, но будет глубоко зарыта, ведь тебе надо двигаться дальше, у тебя же дети и они не могут так же без тебя быть в этот момент. Главное обязательно дать себе побыть наедине некоторое время и, конечно, надо просить помощи, чтобы в этот момент кто-то поддерживал тебя", - поделилась Матвиенко в комментарии 1+1.

Она добавила, что ей помог справиться с трагедией супруг Арсен Мирзоян. Он занялся бытовыми вопросами и больше времени стал уделять их дочери.

"Он настолько переживал, что старался меня вообще не трогать, чтобы я имела возможность побыть сама. На тот момент он был занят теми проблемами, которые я не могла выполнить: ребенка необходимо было водить в школу, надо было что-то есть дома, много бытовых вещей, которые должен выполнять. Он видел, что сначала я будто была заморожена, а потом начала таять", - говорит Тоня.

Напомним, ранее дочь Нины Матвиенко растрогала обращением к покойной матери.

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