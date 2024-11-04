Она говорит, что "отсидела семь месяцев".

Певица Лолита Милявская, которая стала жертвой "отмены" в России из-за участия в скандальной "голой вечеринке" ведущей Насти Ивлеевой, откровенно рассказала о последствиях этого инцидента. Уже больше года после вечеринки, состоявшейся в декабре 2023 года, Милявская сталкивается с последствиями, которые серьезно повлияли на ее карьеру и материальное положение.

Как пишут росСМИ, выступления Лолиты были изъяты из эфира, концерты отменены, а статьи о ней не выходили в прессе. Певица рассказала, что проведенные семь месяцев без работы чувствовала, будто она находилась "взаперти", сравнивая свое положение с тюремным сроком.

"Вот я семь месяцев отсидела... Поползла, вышла, и, честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: "Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?" Будто семь месяцев на нарах малявы писала", - рассказала российская певица.

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Сейчас она размышляет о возможности перейти к новому жанру, в частности "бандитской" романтики. Известно, что Лолита продолжает наталкиваться на трудности в некоторых городах страны-агрессора, где ее не хотят видеть на сцене.

Голая вечеринка Ивлеевой - что известно

В конце декабря 2023 года Москва гудела от скандала, связанного с "голой" вечеринкой, которую устроила известная блогерша Анастасия Ивлеева. Среди гостей были звезды российской эстрады, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Николай Басков и другие.

Российские власти и пропагандисты развернули настоящую травлю участников вечеринки, обвиняя их в пропаганде ЛГБТ и аморальном поведении, особенно на фоне войны в Украине.

Напомним, ранее Лолита впервые призналась, почему не занималась воспитанием единственной дочери.

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