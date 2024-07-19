Она рассказала, почему отдала девочку своей маме.

Певица Лолита, которая не осуждает политику диктатора и продолжает выступать перед оккупантами, заговорила о своей единственной дочери.

Так Лолита отметила, что у Евы синдром Аспергера, что является разновидностью аутизма. Поэтому ей постоянно нужны были деньги на лечение. Это и стало причиной для того, чтобы певица много работала и не уделяла внимание девочке. Поэтому воспитанием и развитием ребенка занималась ее мама. По словам путинистки, она всю жизнь корит себя за это.

"Иногда я считала себя плохой матерью. Я могу многое дать ребенку, но, допустим, я не дала ему свое присутствие ежедневное. Но потом я понимала, что, если бы я дала ежедневное присутствие, я не вылечила бы своего ребенка. Потому что ему нужно лечение в течение всей жизни", - сказала Лолита на YouTube-канале "Телеканал КЛЮЧ".

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Сторонница кровавой политики Кремля добавила, что заметны результаты лечения и девочка делает успехи.

"Она сейчас прекрасна. У нее прекрасное чувство юмора, но в нее вложена бабушкина любовь и маминого мужа. Это ежедневный труд. А если бы я не работала, то мы бы не могли ее лечить. У нее до сих пор продолжается адаптация к социуму", - добавила путинистка.

К слову, Лолита родила ребенка в браке с Александром Цекало. Однако позже певица призналась, что Ева - не его родная дочь, хотя она и носит фамилию Цекало. Девочка всю жизнь жила с бабушкой в Киеве, однако после начала полномасштабной войны путинистка вывезла их в Болгарию. Сейчас Еве 24 года.

Напомним, ранее на путинистку Лолиту набросились в России.

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