Балерина не дождалась букета цветов.

Одиозная российская балерина Анастасия Волочкова на шоу "Что было дальше?" закатила скандал из-за того, что ей не подарили цветы.

"Я очень люблю цветы, но почему-то вы сегодня без них. Вас пятеро мужчина и вы мне, женщине, не подарили цветы. Я очень сильно расстроилась, – заявила она. – Я к вам 2,5 часа ехала. Могла бы уже до Питера долететь".

Кроме того, Волочкова на шоу показала свой "фирменный" шпагат: "У меня, кстати, такой шпагат, что длины моего "майбаха" не хватит".

Выход выпуска со своим участием Волочкова презентовала в Instagram.

Несмотря на "инцидент" с цветами балерина назвала выпуск "веселым, легким и позитивным": "Я ушла после съёмок в прекрасном настроении и хочу поблагодарить всех ребят, участвующих и ведущих".

Читайте также"Почему не шпагат?": Волочкову захейтили в сети из-за нового ролика в пеньюаре (фото)Напомним, в начале октября Волочкова показала ролик, на котором позирует с листьями, а потом подпрыгивает в коротком платье на камеру.

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