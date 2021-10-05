Волочкова намекнула на новые отношения. Со своим бывшим мужем россиянка была вместе только 10 месяцев.

Российская опальная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз смутила сеть неоднозначным видео.

Новый ролик россиянка, на котором она позирует с листьями, подпрыгивая в коротком платье на камеру, опубликовала на своей странице в Instagram.

Видео Волочкова сопроводила текстом, намекнув на новые отношения: "На улице – осень, а в душе – весна. Такая радость на сердце! Влюбленность – волшебное чувство! Многие об этом мечтают... а мне, похоже, судьба никогда не дает быть самой и окружает любовью, вниманием и заботой. Всем желаю любить и быть любимыми".

Но подписчики пожелания звезды российского балета не оценили. Многие фанаты заподозрили танцовщицу в лицемерии, а другие припомнили Волочковой не слишком приятный инцидент с трусами.

Также пользователи отметили, что для своего образа Волочкова выбрала нижнее белье.

Вы, должно быть, не совсем долюбленный ребенок. Понятно, что от Вас ждали побед, побед и результатов от них, каких-то благ. Все время превосходство какое-то. Но зачем? Кому это нужно.

Загадка: летом в шубе – зимой в трусах. Кто это?

Почему не шпагат?

Начинается старая песня...

Беги, мужик, оттуда пока не поздно, потом не отмоешься. Бедный Олег-2

Что опять?

Очередь Олегов продолжается…

Не хватает шпагата

У Насти любимая одежда- – трусы

Все равно на Олегов и вечные влюбленности ... Как, как она умудряется ходить в холод в одном нижнем белье и не болеть? Как?

Со своим бывшим мужем-бизнесменом Олегом россиянка развелась в мае 2021 года после 10 месяцев отношений. Тогда балерина объяснила разрыв брака неподобающим отношением к ней.

Личность своего бывшего звезда тоже скрывала, поэтому вряд ли фанатам творчества танцовщицы удастся сразу узнать, в кого же звезда влюбилась в этот раз.

Ранее Волочкова признавалась, что рядом с собой хотела бы видеть сильного и благородного мужчину, который бы уважал и поддерживал ее карьеру.

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Автор: Виолетта Орлова