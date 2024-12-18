Поклонники назвали его легендой.

Голливудский актер Арнольд Шварценнегер, который за последнее время перенес несколько сложных операций на сердце, поразил сеть. Он появился в образе Санта Клауса.

Так, знаменитость показался с седой бородой и длинными волосами. Этот снимок был сделан во время съемок рождественской комедии Man With The Bag.

"Санта Клаус приезжает в город!" – написал Шварценеггер в посте, анонсируя свою роль в проекте.

Видео дня

Он добавил, что с нетерпением ждет возможности поделиться рождественским настроением с каждым человеком.

Как отреагировали пользователи сети:

"Выглядит великолепно"

"Ты никогда не сможешь стать Санта Клаусом, потому что для меня ты всегда будешь терминатором"

"Арни, ты лучший"

"А можно нам рождественский боевик с Арнольдом Шварценеггером в роли Санта Клауса?"

"Легенда"

Отметим, более 20 лет назад Шварценеггеру впервые провели операцию на сердце. Ему заменили аортальный сердечный клапан из-за врожденного порока сердца. Такую операцию ему делали не один раз.

Шварценеггер отрицает, что его проблемы с сердцем вызваны тем, что в молодости он употреблял стероиды, и утверждает, что имеет те же проблемы с клапаном, что и его мать.

В марте 2024 года Арнольду установили кардиостимулятор, потому что рубцы на сердце от операций вызвали нарушение сердечного ритма.

Вас также могут заинтересовать новости: