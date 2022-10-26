Сообщается, что пара получила свидетельство о разводе еще несколько недель назад.

Украинский шоумен Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк развелись после двух лет брака. Что произошло между парой - доподлинно неизвестно, однако поклонники уже неоднократно спрашивали их, почему они не "появляются" в соцсетях друг друга и отдыхают отдельно.

"Как рассказали нам источники в окружении пары, документы о расторжении брака они получили несколько недель назад. Собственно, разрыв не является сюрпризом для подписчиков пары, ведь новые серии инста-сериала давно не выходят", - сообщает Telegram-канал "Культурная прачечная".

Хоть Остапчук и Горняк молчат о своих отношениях, недавно девушка все же ответила на вопросы поклонников. Она заявила, что скрывать отношения с мужем - это ее право, а кому это не нравится, может отписаться от нее.

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Владимир Остапчук и Кристина Горняк: история отношений

Они познакомились задолго до начала отношений. Первая встреча состоялась на свадьбе, где Остапчук был ведущим, а Горняк - гостьей. Тогда же шоумен еще состоял в браке с Еленой Войченко, с которой к тому же воспитывал двоих детей.

Позже стало известно, что Остапчук развелся с женой, которая в свою очередь, видимо, из-за обиды запрещала шоумену видеться с детьми. Известно, что почти сразу после развода он женился на Кристине Горняк. Свадьбу они сыграли в 2020 году.

Однако с началом войны в Украине их отношения начали портиться. Приближенные к паре люди говорили о том, что они уже вместе не живут. Вероятно, из-за того, что Остапчук летал в Канаду, чтобы увидеть своих детей.

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