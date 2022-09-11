Некоторые звездные мужчины ушли из семей ради любовниц.

Не зря говорят, что решение о разводе чаще всего принимается втроем. Так и произошло в некоторых известных семьях, когда мужчина развелся с женой ради любовницы.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Хоть супруги и молчат о начале своих отношений, но поговаривают, что продюсер бросил свою супругу Яну Сумм ради Веры Брежневой. Более того, мужчина написал песню, которую много лет исполняет его брат Валерий Меладзе, "Салют Вера!" Именно эта песня посвящена Брежневой. В ней поется о его переживаниях ее потерять и о большой любви.

Михаил Кацурин и Надя Дорофеева

Новость о разводе нади Дорофеевой и Владимира Дантеса ошарашила всех поклонников. Они были уверены, что это самая крепкая пара украинского шоу-бизнеса, но, как оказалось, нет. Известно, что Дорофеева и Кацурин влюбились в друг друга, поэтому решили развестись со своими супругами. Теперь экс-жена Миши - Даша - встречается с Владимиром Дантесом, экс-супругом Нади Дорофеевой, а сама Надя и Миша строят счастливые отношения.

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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Известно, что до отношений с Анджелиной Джоли Брэд Питт был женат на Дженнифер Энистон. Вероятно, красотка Джоли потеряла голову от секс-символа Питта и решила разлучить его с возлюбленной. Недавно в сети появилась информация о том, что Анджелина "сливала" папарации информацию об их местенахождении с Питтом, чтобы потом все это просочилось в СМИ и об этом узнала Энистон. К слову, Джоли добилась своего и таки вышла замуж за актера, но их брак оказался не настолько крепким, и они развелись.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Телеведущий Владимир Остапчук был женат на Елене Войченко, с которой у него родилось двое детей. Но, вероятно, между супругами пробежала черная кошка. В 2020 году они развелись, и уже в этом же году Остапчук сделал предложение Кристине. Поклонники были уверены, что именно Горняк стала причиной развода звездной пары, и неоднократно упрекали ее в этом в социальных сетях. А на днях и вовсе экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что пара находится в ссоре и пока вместе не живет. А причиной тому могла стать поездка Остапчука в Канаду, где он виделся с детьми от первого брака.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Актриса Ванесса Паради мечтала выйти замуж за Джонни Деппа, с которым встречалась 16 лет. Но, видимо, им не суждено было быть вместе. На съемках одного из фильмов он познакомился с Эмбер Херд и бросился в омут с головой. Депп расстался с Паради и женился на молоденькой актрисе. Но их брак просуществовал не так долго. Они со скандалом расстались, а об их скелетах в шкафу узнал весь мир.

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