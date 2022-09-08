Причиной размолвки между супругами могла стать поездка шоумена в Канаду к детям.

Последнее время украинский шоумен Владимир Остапчук мало говорит о своей супруге Кристине Горняк. Поклонники заподозрили, что влюбленные расстались. Но так ли это на самом деле?

На этот вопрос ответила экстрасенс Людмила Хомутовская в программе "Таня+".

Преданные поклонники заметили, что влюбленные перестали носить обручальные кольца и "светится" в соцсетях друг друга. При этом Хомутовская отмечает, что, судя по картам Таро, супруги пока окончательно не расстались, но, скорее всего, у них возникла серьезная ссора.

"Я так понимаю, они действительно в ссоре. Не вижу, чтобы совсем разорвали отношения, но действительно пока живут отдельно", - сказала экстрасенс.

Она добавила, что причиной такого их решения могла стать поездка Остапчука в Канаду, где он впервые за последнее время увиделся со своими детьми от первого брака.

Напомним, ранее Владимир Остапчук заявил, что ему угрожает его бывший родственник.

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