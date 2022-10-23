Девушка четко не ответила, рассталась ли она с Остапчуком.

Вокруг звездной пары Владимира Остапчука и Кристины Горняк уже не первый месяц ходят слухи. Поклонники уверены, что между супругами пробежала черная кошка, ведь они перестали "появляться" в соцсетях друг друга. А недавно Кристина и вовсе уехала на отдых без любимого. Масла в огонь подливают и экстрасенсы, которые то и дело трубят, что пара рассталась и живет отдельно.

Конечно, верных поклонников очень интересует, что же на самом деле произошло у пары, но они упорно об этом молчат.

Видимо, Горняк настолько надоели постоянные вопросы о муже, что она решила достаточно резко ответить на очередной такой вопрос.

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"Ответ вас удивит: не освещаю (отношения с мужем, -УНИАН), потому что имею на это право. Если не нравится, тогда предлагаю не просматривать мою страницу, чтобы не нервничать", - написала Горняк на своей странице в Instagram.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук: история отношений

Пара познакомилась задолго до начала отношений на свадьбе, где Остапчук был ведущим, а Кристина - гостем. В это время шоумен был женат на Елене Войченко, в браке с которой у него родилось двое детей.

Позже стало известно, что Остапчук развелся с женой и сделал предложение нотариусу Кристине Горняк. 15 октября 2020 года влюбленные поженились. Но последние пару месяцев ходят слухи об их разводе.

К тому же их друг Слава Демин подтвердил, что пара не живет вместе.

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