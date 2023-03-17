Он заявил, что его сын не понимает, что происходит в Украине.

Украинский шоумен Андрей Джеджула рассказал, что прекратил общение с 14-летним сыном от певицы Санты Димопулос из-за разных политических взглядов. По его словам, экс-супруга увезла сына за границу, даже не спросив у него разрешения.

В программе "ЖВЛ" Джеджула отметил, что ребенок не понимает, что происходит у него на родине.

"Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть принципиальные разногласия по некоторым вопросам политического характера. Я ему напоминаю просто, что они с мамой выехали почти в первый день полномасштабной войны. И они даже не представляют, что такое жить здесь", - сказал Джеджула.

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Он добавил, что люди, которые остались в Украине, не жалуются на свою жизнь. А те, кто уехали за границу, не показывают фотографии с дорогих пляжей. Вероятно, шоумен намекнул не только на Димопулос, но и еще на одну свою бывшую жену - Юлию Леус, которая вместе с их дочерью Аделин также уехала за границу.

"Никто со мной не советовался ни разу. У меня есть свое мнение по этому поводу", - добавил шоумен.

Личная жизнь Джеджулы

В 2006 году он познакомился с Сантой Димопулос, через два года у них родился сын Даниэль. Однако в 2010 году стало известно об их разрыве.

Через шесть лет он познакомился с девушкой Юлией. В 2017 году они поженились, но уже через два года развелись. Интересно, что через полгода они решили вновь сойтись, поэтому сыграли вторую свадьбу. Но и этот брак долго не продержался.

Напомним, ранее Джеджула обвинил бывшую жену во лжи и пожаловался на запрет общения с ребенком.

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